В России испытали двигатель для перспективных орбитальных самолетов

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха испытала демонстратор пульсирующего детонационного двигателя для перспективных гиперзвуковых летательных аппаратов и орбитальных самолетов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Первый этап испытаний демонстратора пульсирующего детонационного двигателя успешно завершен. Демонстратор выдал требуемые показатели. На отдельных режимах работы удельная тяга до 50% превысила показатели традиционных силовых установок. В перспективе это позволит в 1,3-1,5 раза увеличить максимальную дальность и массу полезной нагрузки летательных аппаратов", - сказали в авиационном кластере Ростеха.

Пульсирующий детонационный двигатель разработан в ОКБ им. А. Люльки (филиал ПАО "ОДК-УМПО"). В нем реализуется более экономичный, в отличие от используемого в существующих газотурбинных двигателях, термодинамический цикл. Оснащенные таким двигателем летательные аппараты будут иметь лучшую динамику полета и маневренность.

Макет пульсирующего детонационного двигателя впервые был представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017".