Опрос: половина россиян хотят пользоваться цифровым рублем Банка России

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Каждый второй россиян хотел бы использовать разрабатываемый Банком России цифровой рубль. При этом каждый пятый категорически против цифровой валюты, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ.

"Точно будут пользоваться цифровым рублем 14% респондентов, свидетельствуют данные бизнес-школы. Еще 36% опрошенных дали ответ "скорее да". Негативно настроены только 38% респондентов, из которых только 22% категорически отказываются использовать цифровой рубль (дали ответ "Нет, точно не буду использовать")", - говорится в исследовании.

Руководитель направления исследований Центра Егор Кривошея считает, что востребованность цифрового рубля во многом объясняется тем, что россияне привыкли к инновациям.

"По данным различных рейтингов, наша страна находится в лидерах проникновения финансовых инноваций, а доля людей, которые пользуются современными инновациями (от мобильного банка до бесконтактной оплаты) - около 70-80%, в зависимости от инновации. Финансовые посредники в большинстве своем быстро и персонализировано предлагают наилучшие решения клиентам. Все эти факторы приводят к тому, что довольно большая часть населения заинтересована и готова использовать цифровой рубль", - отмечает он.

Вместе с этим Кривошея добавил, что все равно остается прослойка населения, которая не хочет вовлекаться в новые инструменты оплаты во многом из-за силы привычки пользоваться наличными и вследствие недоверия к технологиям и банковской системе.

В середине октября 2020 года ЦБ РФ в своем докладе представил концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке, а передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России.

Опрос проводится среди 1,6 тыс. человек в 140 населенных пунктах не менее чем в 70 регионах России. Репрезентативная выборка составляет 1,6 тыс. человек. Статистическая погрешность не превышает 2,45%.