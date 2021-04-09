В Хабаровском крае предложили расширить ТОР на площадки комплексной застройки

ХАБАРОВСК, 9 апреля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края предложили включить площадки комплексной застройки в регионе в границы территорий опережающего развития (ТОР) для стимулирования рынка строительства жилья. Об этом сообщается на сайте регионального правительства по итогам заседания совета округа, прошедшего в Петропавловске-Камчатском под руководством вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

"Для увеличения темпов строительства предлагается ввести поддержку комплексной жилищной застройки за счет создания инженерной, транспортной инфраструктуры. В крае в ключевых агломерациях насчитывается более 10 площадок с потенциальной застройкой на 2,3 млн кв. м жилья. Одно из предложений - расширение ТОР на территории комплексной застройки", - говорится в сообщении. В регионе действуют три ТОР - "Хабаровск", "Комсомольск" и "Николаевск".

В прошлом году в Хабаровском крае было введено 229,3 тыс. кв. м жилья, что на 22% меньше по сравнению с 2019 годом. Регион отстает по вводу жилья по нацпроекту "Жилье и городская среда", он находится на предпоследнем месте среди субъектов Дальневосточного федерального округа. По нацпроекту к 2024 году регион ежегодно должен был вводить в строй не менее 352 тыс. кв. м жилья, а к 2030 году - 411 тыс. кв. м. Для Хабаровского края показатели снизили с учетом негативной динамики в строительной отрасли.

Для увеличения темпов строительства регион, отмечается в сообщении, готов применять новые механизмы финансирования инфраструктуры за счет инфраструктурных облигаций, целевых бюджетных кредитов. А для поддержки индивидуального жилищного строительства в Хабаровском крае запланирована реализация проекта "Дом дальневосточника", предполагающего развитие деревянного домостроения. На территории края намерены запустить производство домокомплектов в объеме не менее 10 тыс. в год. Ранее врио губернатора края Михаил Дегтярев сообщал, что типовое производство будет начато в районах региона. Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, "Дом дальневосточника" станет новым флагманским проектом. Сейчас в крае работают над реализацией шести социально значимых флагманских инвестиционных проектов. Они должны стать примером нового формата работы властей с инвесторами, основанной на технологии полного сопровождения.