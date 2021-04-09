Приморье из-за пандемии потеряло около 5% бизнеса

ВЛАДИВОСТОК, 9 апреля. /ТАСС/. Приморский край из-за пандемии потерял около 5% бизнеса в различных сферах, в основном связанного с туризмом и международными перевозками. Предприниматели просят снизить налог на имущество, который после введения льгот в прошлом году вновь вернулся к ставке 2%, сообщила ТАСС уполномоченный по правам предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина.

"Если сравнивать данные на начало этого года и на начало 2020, у нас минус 4% [бизнеса], если сравнивать с маем, то у нас минус 5%", - сообщила Шемилина, отметив, что в мае прошлого года Федеральная налоговая служба пересмотрела реестр и внесла туда все действующие субъекты.

По ее словам, основные потери произошли в секторе индивидуального предпринимательства. Вместе с тем, в крае отмечается рост случаев применения налога на профессиональный доход, число самозанятых превысило 10 тыс. "Многие индивидуальные предприниматели, которые работали без найма, смогли поменять статус, плюс те, кто работал в "полном фрилансе", вышли из тени", - отметила собеседница.

Медленнее всего в крае восстанавливаются отрасли, напрямую связанные с туризмом: отельный, туристический бизнес, отдельные точки общепита, которые были рассчитаны исключительно на въездных туристов, международные грузовые перевозки. Кроме того, до сих пор не возобновили работу аттракционы на улицах, в парках, непростая ситуация сложилась в сфере организации отдыха и оздоровления детей. В прошлом году из 20 предпринимателей, занятых в этой сфере, смогли проработать сезон только семь, сейчас они находятся в состоянии неопределенности. Также по итогам прошлого года отмечается снижение оборота торговли.

Шемилина рассказала, что налог на имущество после введения льгот в 2020 году вернулся к прежнему уровню - 2% от кадастровой стоимости. Также в прошлом году несколько месяцев не работали торговые центры, многие собственники предоставляли арендаторам скидки, чтобы сохранить их. Теперь предприниматели просят вновь ввести льготы.

"Я получила письмо с большим количеством подписей владельцев собственности, которые просят рассмотреть вопрос о снижении [налога]. Также у нас была в прошлом году снижена ставка упрощенной системы налогообложения. Действовала УСН для всех субъектов предпринимательской деятельности, в этом году ее ограничили 18-19 видами деятельности, по мнению правительства края, наиболее пострадавших. Опять же, мы получили письмо от грузоперевозчиков, особенно международных перевозчиков, которые считают, что у них тоже значительное падение выручки", - сообщила собеседница, уточнив, что власти региона следят за ситуацией и готовы предоставлять льготы при наличии веских обоснований.