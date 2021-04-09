Сингапур и США изучат вопрос восстановления авиасообщения на основе сертификата о вакцине

СИНГАПУР, 9 апреля. /ТАСС/. Сингапур и США изучат возможности безопасного восстановления международного воздушного транспортного сообщения, в том числе на основе сертификатов о вакцинации. Об этом говорится в опубликованном в пятницу совместном заявлении по итогам переговоров министров транспорта двух стран Он Е Куна и Пита Буттеджаджа.

"Стороны на основе налаженного за последние годы тесного сотрудничества намерены укреплять и углублять контакты во всех транспортных сферах", - указывается в сообщении. В частности, речь идет об "изучении способов безопасного возобновления международных авиаперевозок в условиях сохраняющейся пандемии и после ее завершения, а также международного признания и использования сертификатов о вакцинации в цифровом или ином виде", указывается в документе.

Главы ведомств также договорились "продолжить сотрудничество по вопросам [транспортной] безопасности, расширять обмен передовым опытом в области городского транспорта, интеллектуальных транспортных систем, изучить возможности для развития цифровых технологий", отмечается в заявлении.

Власти Сингапура 5 апреля объявили о признании цифрового приложения Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), в котором содержится информация о проведенных тестах на коронавирус. Прибывающие пассажиры с 1 мая смогут его предоставлять во время регистрации на рейс, а также при прохождении паспортного контроля в Сингапуре.

Правительство год назад запретило въезд иностранцев, не имеющих вида на жительство или разрешения на долгосрочное пребывание в Сингапуре (рабочая и студенческая визы, разрешение на пребывание для члена семьи и прочее). При этом с июня власти на взаимной основе приступили к установлению механизмов упрощенных поездок с деловыми или служебными целями с рядом стран, а также разрешили в одностороннем порядке въезжать жителям Австралии, Китая и Новой Зеландии.