Вице-премьер Украины утверждает, что страна станет слабее из-за "Северного потока - 2"

НЬЮ-ЙОРК, 9 апреля. /ТАСС/. Завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" приведет к тому, что Украина станет значительно слабее. С таким утверждением выступил вице-премьер страны Алексей Резников в статье, опубликованной в четверг в электронной версии газеты The Wall Street Journal .

По его версии, завершение проекта "имеет в полной мере предсказуемые последствия для национальной безопасности" страны. "Украина будет непоправимо ослаблена, как только у России будет новый прямой газопровод в Германию", - полагает Резников.

Как утверждает вице-премьер, после начала работы "Северного потока - 2" Украина с точки зрения энергетической безопасности "будет отсоединена от Западной Европы". По его версии, в этом случае Москве не придется учитывать, что "большая часть российского газа поступает в Европу через Украину".

Резников настаивает на том, что для Германии "нет коммерческой необходимости в еще одном газопроводе". По его утверждению, "хотя Германия мало что выиграет, Украина может потерять доходы от транзита на миллиарды долларов". Вместе с тем вице-премьер уверяет, что для Киева в данном случае основными являются не финансовые соображения, а вопросы, касающиеся безопасности.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года строительство возобновилось.

26 марта председатель совета директоров "Газпрома", председатель российского координационного комитета форума "Петербургский диалог" Виктор Зубков заверил, что строительство трубопровода будет завершено в этом году.