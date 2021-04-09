Единственный российский экспортер чая вдвое увеличит площадь плантаций за несколько лет

СОЧИ, 9 апреля. /ТАСС/. Листосборные площади чайных плантаций компании "Мацестинский чай" в Сочи планируют увеличить почти вдвое за несколько лет - до 170 га. Площадь увеличат за счет реконструированных 80 га земель, сообщила ТАСС пресс-секретарь компании Ирина Новикова.

"За последние четвре года было реконструировано порядка 80 га чайных плантаций. Через несколько лет эти площади будут запущены в сельскохозяйственный оборот и объем валового сбора увеличится", - сообщила собеседница агентства, уточнив, что эта работа может занять порядка пяти лет.

Новая площадь уже расчищена, там начинает расти омоложенный чай. Чтобы начать ручные сборы листьев, должно пройти три года. Еще через два года можно будет приступать к автоматизированной уборке.

В прошлом году Мацестинская чайная фабрика установила новое современное оборудование в цехе переработки чайного листа, что позволило полностью автоматизировать процесс очистки чайного полуфабриката. В будущем компания намерена модернизировать технику малой механизации для сбора чайного листа.

"Поскольку наша отрасль уникальна, в России такое оборудование не выпускается, поэтому мы закупаем за валюту", - пояснили в компании.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства сельского хозяйства края, благодаря общему росту площади чайных плантаций в 2020 году всего было собрано почти 350 тонн чая, что составило 116% по сравнению с 2019 годом. При том, что в прошлом году наблюдались весенние заморозки и летняя засуха. В пресс-службе уточнили, что в 2021 году на поддержку в области развития чаеводства предусмотрено 7,2 млн рублей.

О производстве

Компания "Мацеста чай" выпускает более 100 наименований чайной продукции, ее плантации расположены в Мацестинской долине среди горных массивов Кавказского хребта. Предприятие занимается возрождением плантаций, которые пришли в запустение в 1990-х годах.

У предприятия полный производственный цикл - от выращивания и переработки чайного листа до выпуска готовой продукции. Мацестинская чайная фабрика является единственным экспортером чая в России, в 2020 году она осуществила первую поставку в Сербию. Также продукция отправляется в частные магазины Японии и Великобритании. В перспективе - подписание экспортного договора еще с рядом стран.