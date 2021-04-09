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Nikkei: импорт золота в Индию и КНР резко вырос по сравнению с показателями прошлого года

В этих азиатских странах традиционно присутствует значительный интерес к этому драгоценному металлу, пишет издание

ТОКИО, 9 апреля. /ТАСС/. Спрос на золото резко возрос весной нынешнего года в Индии, Китае и других странах Азии, где традиционно присутствует значительный интерес к этому драгоценному металлу. Его закупки сейчас во много раз превысили объемы прошлого года, когда они существенно упали из-за пандемии, сообщила в пятницу ведущая японская деловая газета Nikkei.

Индия, по ее данным, импортировала в марте 160 тонн золота - в 5,7 раза больше, чем в том же месяце год назад, когда в стране действовали чрезвычайно жесткие карантинные меры. В результате в апреле и мае 2020 года закупки золота в Индии практически прекратились, однако они вновь стали нарастать с конца прошлого года. В Индии значительная часть населения держит свои сбережения в золотых украшениях.

В Китае также объем продаж золотых изделий в феврале в 2,6 раза превысил показатель прошлого года. По мнению газеты, это свидетельствует об улучшении ситуации в двух крупнейших странах Азии, которые постепенно преодолевают последствия пандемии. Китай с Гонконгом и Индия входят в пятерку крупнейших импортеров золота, в которой первые две строчки по данным за 2019 год занимали Великобритания и Швейцария.

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