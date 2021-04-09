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В Wildberries отметили двукратный рост спроса на товары российского производства

В натуральном выражении продажи в I квартале увеличились на 146%, сообщили в компании

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Продажи товаров российского производства на площадке крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries выросли на 107% в I квартале 2021 года относительно аналогичного периода 2020 года - до 57,5 млрд рублей, в натуральном выражении продажи увеличились на 146%. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Российские производители продолжают наращивать онлайн-продажи: больше всего в начале года было реализовано отечественной одежды, косметики и детских товаров. В I квартале 2021 года продажи товаров отечественного производства в крупнейшем российском онлайн-ретейлере Wildberries выросли на 107% год к году - до 57,5 млрд рублей, а в штучном выражении рост составил 146%", - отметили в компании. Оборот Wildberries с января по март 2021 года увеличился на 79% относительно аналогичного периода 2020 года и достиг 134,7 млрд рублей.

Лидером по объемам продаж среди всех российских товаров на онлайн-площадке стала одежда (рост на 67% в штуках). Производители из России смогли укрепить свои позиции: продажи одежды отечественного производства в штуках в I квартале 2021 года составили 55% от общих продаж категории, что на 6% опережает показатели I квартала 2020 года.

Популярностью у покупателей также пользуются товары для дома и дачи российского производства (рост продаж +217% в штуках год к году), отечественные детские товары (+98%) и продукты питания от российских производителей (+213%).

"В I квартале 2021 года мы отметили значительный всплеск числа регистраций на нашей онлайн-платформе - около 70 тыс. новых предпринимателей, что сопоставимо с динамикой всего 2020 года - в целом же уже свыше 162 тыс. продавцов представлены на Wildberries. В отдельных категориях мы отмечаем значительное преобладание продукции российских производителей. В частности, доля отечественных товаров в ассортименте ювелирных украшений досигла 92%, одежды для новорожденных - 85%, а продуктов питания - 74%", - отметил директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко.

В сегменте товаров для детей больше всего российской продукции реализовано в категориях "одежда" (+78%), "игрушки" (+105%) и "товары для новорожденных" (+125%). Спрос на отечественное детское питание в I квартале 2021 года увеличился на 231%.

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