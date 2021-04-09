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В Москве подписали концессионное соглашение на строительство двух заводов

По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, соглашение на строительство двух заводов по утилизации илового осадка подписано на 20 лет, инвестиции составят около 27 млрд рублей

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Москва подписала концессионное соглашение на строительство двух заводов по экологичной переработке илового осадка. Производство появится в городе к 2024 году, в реализацию проекта инвестор вложит порядка 27 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Концессионное соглашение на строительство двух современных заводов по утилизации илового осадка подписано на 20 лет. По условиям соглашения, инвестор в течение трех лет должен построить заводы, а последующие 17 лет осуществлять их эксплуатацию. Инвестиции в создание производства составят порядка 27 млрд рублей. Проект не предполагает затрат из городского бюджета, при этом объекты будут принадлежать Москве на праве собственности с момента ввода их в эксплуатацию", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что конкурс на право заключения концессионного соглашения был объявлен в августе 2020 года. По его результатам концессионное соглашение было подписано с ООО "Гринтех". Организатором конкурса выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике, сообщили в ведомстве.

Вопрос безотходной переработки осадка сточных вод обсуждался в столице на протяжении многих лет. На сегодня сушка - это наиболее эффективный и экологически безопасный способ утилизации илового осадка, который позволяет вместо отходов получать востребованную продукцию. Новые предприятия будут соответствовать мировым экологическим стандартам, отметили в ведомстве.

"Для размещения заводов будут выделены площадки на территории Люберецких и Курьяновских очистных сооружений. По условиям соглашения концессионер после сдачи объектов в эксплуатацию возьмет на себя термическую обработку (сушку) и последующую утилизацию осадка: полученный продукт будет поставляться цементным заводам для использования в качестве твердого биотоплива. Предполагается, что ежегодно оба предприятия будут производить до 250 тыс. тонн такого топлива в виде высушенного осадка", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Данная концессия является для столицы первой в сфере ЖКХ. Особую значимость этому событию придает тот факт, что в рамках соглашения реализуется такой масштабный и важный проект, способный существенно улучшить экологическую ситуацию в городе. До этого Москва использовала этот механизм государственно-частного партнерства для развития транспортной и социальной инфраструктуры.

Мнение экспертов

Концессия позволяет в равной степени учитывать интересы и бизнеса, и города. В результате столица получает функционирующий объект, а инвестор - доходы от его эксплуатации в течение всего срока соглашения.

"Помимо проекта по строительству заводов по экологичной переработке илового осадка, Москвой заключено еще четыре концессионных соглашения в здравоохранении, автодорожном строительстве, внеуличном транспорте и социальном обслуживании, то есть в сферах, которые традиционно финансируются за счет бюджета. Общий объем инвестиций по пяти проектам в рамках концессий составит 87,6 млрд рублей", - отметила директор Городского агентства управления инвестициям Светлана Ганеева.

Как добавила ТАСС председатель подкомитета МТПП по финансовой культуре Майя Зиновьева, актуальность сохранения позитивной экологической обстановки в Москве не подлежит сомнению и образование более 900 тыс. тонн илового осадка на очистных сооружениях Мосводоканала уже не раз обсуждался правительством Москвы. Крайне выгодны для столицы является решение о подписании концессионных соглашений с инвесторами на строительство двух заводов по экологичной переработке илового осадка на юго-востоке столицы.

"Условия соглашения предусматривают финансирование строительства полностью из средств инвестора, при этом после строительства (а на это отводится всего три года) предприятия будут принадлежать Москве на праве собственности с момента ввода их в эксплуатацию. Также инвесторы обязуются поддерживать эксплуатацию заводов в течение последующие 17 лет", - пояснила Зиновьева.

По ее словам, такие концессионные соглашения удовлетворяют всем требованиям - являются экономически выгодными для столицы, решают остро стоящие проблемы с экологической обстановкой и помогают открывать новые рабочие места в связи с работой таких предприятий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции Люберецких очистных сооружений, в которые поступает половина городских стоков. Здесь планируется построить блок ультрафиолетового обеззараживания, что позволит полностью очистить сточные воды, которые сбрасываются в водоприемники. Также в числе решаемых задач полная автоматизация производственных процессов, повышение энергоэффективности и внедрение безотходных технологий производства.

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