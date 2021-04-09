В Москве подписали концессионное соглашение на строительство двух заводов

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Москва подписала концессионное соглашение на строительство двух заводов по экологичной переработке илового осадка. Производство появится в городе к 2024 году, в реализацию проекта инвестор вложит порядка 27 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Концессионное соглашение на строительство двух современных заводов по утилизации илового осадка подписано на 20 лет. По условиям соглашения, инвестор в течение трех лет должен построить заводы, а последующие 17 лет осуществлять их эксплуатацию. Инвестиции в создание производства составят порядка 27 млрд рублей. Проект не предполагает затрат из городского бюджета, при этом объекты будут принадлежать Москве на праве собственности с момента ввода их в эксплуатацию", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что конкурс на право заключения концессионного соглашения был объявлен в августе 2020 года. По его результатам концессионное соглашение было подписано с ООО "Гринтех". Организатором конкурса выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике, сообщили в ведомстве.

Вопрос безотходной переработки осадка сточных вод обсуждался в столице на протяжении многих лет. На сегодня сушка - это наиболее эффективный и экологически безопасный способ утилизации илового осадка, который позволяет вместо отходов получать востребованную продукцию. Новые предприятия будут соответствовать мировым экологическим стандартам, отметили в ведомстве.

"Для размещения заводов будут выделены площадки на территории Люберецких и Курьяновских очистных сооружений. По условиям соглашения концессионер после сдачи объектов в эксплуатацию возьмет на себя термическую обработку (сушку) и последующую утилизацию осадка: полученный продукт будет поставляться цементным заводам для использования в качестве твердого биотоплива. Предполагается, что ежегодно оба предприятия будут производить до 250 тыс. тонн такого топлива в виде высушенного осадка", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Данная концессия является для столицы первой в сфере ЖКХ. Особую значимость этому событию придает тот факт, что в рамках соглашения реализуется такой масштабный и важный проект, способный существенно улучшить экологическую ситуацию в городе. До этого Москва использовала этот механизм государственно-частного партнерства для развития транспортной и социальной инфраструктуры.

Мнение экспертов

Концессия позволяет в равной степени учитывать интересы и бизнеса, и города. В результате столица получает функционирующий объект, а инвестор - доходы от его эксплуатации в течение всего срока соглашения.

"Помимо проекта по строительству заводов по экологичной переработке илового осадка, Москвой заключено еще четыре концессионных соглашения в здравоохранении, автодорожном строительстве, внеуличном транспорте и социальном обслуживании, то есть в сферах, которые традиционно финансируются за счет бюджета. Общий объем инвестиций по пяти проектам в рамках концессий составит 87,6 млрд рублей", - отметила директор Городского агентства управления инвестициям Светлана Ганеева.

Как добавила ТАСС председатель подкомитета МТПП по финансовой культуре Майя Зиновьева, актуальность сохранения позитивной экологической обстановки в Москве не подлежит сомнению и образование более 900 тыс. тонн илового осадка на очистных сооружениях Мосводоканала уже не раз обсуждался правительством Москвы. Крайне выгодны для столицы является решение о подписании концессионных соглашений с инвесторами на строительство двух заводов по экологичной переработке илового осадка на юго-востоке столицы.

"Условия соглашения предусматривают финансирование строительства полностью из средств инвестора, при этом после строительства (а на это отводится всего три года) предприятия будут принадлежать Москве на праве собственности с момента ввода их в эксплуатацию. Также инвесторы обязуются поддерживать эксплуатацию заводов в течение последующие 17 лет", - пояснила Зиновьева.

По ее словам, такие концессионные соглашения удовлетворяют всем требованиям - являются экономически выгодными для столицы, решают остро стоящие проблемы с экологической обстановкой и помогают открывать новые рабочие места в связи с работой таких предприятий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции Люберецких очистных сооружений, в которые поступает половина городских стоков. Здесь планируется построить блок ультрафиолетового обеззараживания, что позволит полностью очистить сточные воды, которые сбрасываются в водоприемники. Также в числе решаемых задач полная автоматизация производственных процессов, повышение энергоэффективности и внедрение безотходных технологий производства.