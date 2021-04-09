В Якутии запустили шахту "Восточная Денисовская"

ЯКУТСК, 9 апреля. /ТАСС/. Угледобывающая компания "Колмар" запустила в пятницу шахту "Восточная Денисовская" в Нерюнгринском районе Якутии, сообщили в пресс-службе компании. Мощность шахты составляет 4 млн т угля в год.

"Строительство "Восточной Денисовской" началось в 2016 году и предусматривается в три очереди: первая очередь - строительство и запуск шахты с выходом на производственную мощность предприятия по добыче в 4 млн т угля в год до 2023 года, вторая очередь - отработка запасов на основных горизонтах до 2029 года с мощностью 4 млн т угля в год, третья очередь - доработка запасов угля с переходом на нижележащие пласты до 2057 года", - сообщили в пресс-службе компании.

За счет увеличения объема производства и ввода новых объектов "Колмара" общий план по добыче угля в 2021 году прогнозируется с увеличением почти в два раза - до 12,24 млн т. В 2020 году показатели достигали 6,4 млн т.

"Кроме того, ожидается увеличение объемов погрузки концентрата угля с 4,8 млн т до 7,6 млн т. При этом перевалка продукции будет осуществляться через угольный терминал ВТУ компании в Хабаровском крае", - добавили в компании.

"Колмар" является якорным резидентом территории опережающего развития "Южная Якутия", владеет Инаглинским и Денисовским горно-обогатительными комплексами в Нерюнгринском районе. Балансовые запасы компании превышают 1 млрд т угля.