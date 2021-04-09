ЦБ отозвал лицензию у московского Нефтепромбанка

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Банк России приказом от 9 апреля 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Нефтепромбанка, являющегося участником системы страхования вкладов. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Что делать, если у банка отозвали лицензию

По данным ЦБ, Нефтепромбанк утратил собственные средства, проводил операции, имеющие признаки вывода активов, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

Регулятор также сообщает, что в результате проводившейся Нефтепромбанком на протяжении 2020-2021 годов высокорискованной кредитной политики на его балансе образовалась существенная часть потенциально невозвратных ссуд физических лиц. Эти операции по кредитованию физических лиц обладали признаками вывода денежных средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания о доформировании резервов на возможные потери, исполнение которых выявило фактическую утрату его собственных средств (капитала). Информацию о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, ЦБ РФ направит в правоохранительные органы.

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление Нефтепромбанком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В банк назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

По величине активов Нефтепромбанк на 1 марта 2021 года занимал 201-е место в банковской системе РФ.