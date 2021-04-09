"Юнипро" завершила испытания на III энергоблоке Березовской ГРЭС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Генерирующая компания "Юнипро" (входит в германский концерн Uniper) завершила ремонтно-восстановительные работы третьего энергоблока Березовской ГРЭС, полностью подготовив его к промышленной эксплуатации. Об этом сообщается в пресс-релизе "Юнипро".

"Сегодня, 9 апреля в 07 ч 39 мин по красноярскому времени, на энергоблоке №3 Березовской ГРЭС завершились комплексные испытания. Энергоблок проработал 72 часа при номинальной нагрузке 800 МВт с выдачей электроэнергии в единую энергетическую сеть Сибири. Испытания показали готовность третьего блока Березовской ГРЭС к промышленной эксплуатации", - отметили в компании.

Вместе с тем была завершена программа приемосдаточных работ и подтверждена способность энергоблока нести максимальную нагрузку в 800 МВт.

"Таким образом, ПАО "Юнипро" завершило ремонтно-восстановительные работы на энергоблоке №3 Березовской ГРЭС после пожара, произошедшего в 2016 году", - добавили в компании.

Третий энергоблок Березовской ГРЭС, которую "Юнипро" строила по договору о предоставлении мощности, был запущен осенью 2015 года, а 1 февраля 2016 года там произошел пожар, уничтоживший металлоконструкции котла. С тех пор блок находится в ремонте. Планировалось, что блок будет введен в эксплуатацию в четвертом квартале 2020 года, но из-за пандемии эти сроки были перенесены.