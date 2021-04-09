Минсельхоз рассчитывает, что стабильность цены на майонез обеспечат за счет господдержки

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ рассчитывает на обеспечение стабильного уровня цен на масложировую продукцию за счет мер поддержки предприятий. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Новые меры поддержки предприятий масложировой отрасли, а также таможенно-тарифного регулирования экспорта масличных помогут сохранить необходимую рентабельность производства масложировой продукции, сократить затраты на закупку ингредиентов для майонеза и соусов и обеспечить стабильный уровень цен на эту продукцию", - отметили в Минсельхозе.

7 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 9 млрд рублей на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла. Решение касается компаний, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на продтовары. Это позволит зафиксировать стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 л масла - на уровне 95 и 110 рублей соответственно.

Газета "Коммерсантъ" написала о том, что крупнейшие производители майонеза сообщили торговым сетям о повышении отпускных цен на майонез и соусы с апреля на 5-12% (в среднем на 10%). Как пишет издание, причина повышения - подорожание с конца 2020 года по март подсолнечного масла на 59%, тропических масел и их фракций - на 20-44%. Также выросла стоимость упаковки, горюче-смазочных средств и логистики.