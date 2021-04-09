Минпромторг доложит в правительство о ситуации с малыми форматами торговли в регионах

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Минпромторг РФ к маю готовит доклад в правительство о ситуации с развитием малых форматов торговли в регионах. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

"Распоряжением правительства Российской Федерации от 30 января установлен двухмесячный срок со дня вступления в силу указанного распоряжения для принятия соответствующих нормативных правовых актов, направленных на развитие малых форматов торговли. В настоящее время ведется работа по сбору поступающей из регионов информации об исполнении распоряжения. В последующем данная информация будет проанализирована и Минпромторгом России до 1 мая 2021 года будет представлен доклад в правительство", - сообщили в Минпромторге.

Ранее в пресс-службе уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова ТАСС сообщили, что аппарат бизнес-омбудсмена зафиксировал необоснованный демонтаж киосков, ларьков и других нестационарных торговых объектов (НТО) в девяти регионах страны. Аппарат провел промежутоный мониторинг исполнения распоряжения правительства РФ от 30 января 2021 года, по которому региональным и местным властям рекомендовано содействовать бизнесу, эксплуатирующему НТО.

Бизнес-омбудсмены в 44 из 85 регионов сообщили уполномоченному по защите прав предпринимателей, что местные органы власти включились в процесс разрешения ситуации. В трех регионах трудности с НТО не фиксировались и до опубликования распоряжения. Однако в 38 регионах проблема до сих пор остается актуальной.