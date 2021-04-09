РБК: срок погашения просроченных долгов удлинился на три месяца

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Срок погашения просроченных обязательств по проблемным долгам удлинился на три месяца, до 15 месяцев за год, подсчитали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), данные которой приводит РБК.

"В среднем должнику нужно 15 месяцев, чтобы погасить просроченные обязательства по кредитам, подсчитали в НАПКА. За год пандемии срок расплаты по проблемным долгам удлинился на три месяца, а средняя сумма выросла почти на треть", - пишет газета.

По итогам 2020 года средняя сумма просроченного долга увеличилась на 29,3%, до 128 тыс. рублей. В первом квартале 2021 года средний размер просроченного кредита, по которому не вносятся платежи, вырос еще на 7,5% и достиг 137,6 тыс. рублей, что является максимумом за 4 года.

Расчет произведен на основе данных о среднем доходе на душу населения (35,4 тыс. рублей по оценкам Росстата) и предположения о том, что клиент направляет на погашение обязательств четверть своего ежемесячного дохода.

В ассоциации отметили, что пандемия увеличила риски выхода на просрочку заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Так, ранее в ЦБ отмечали, что показатель долговой нагрузки россиян (отношение всех платежей по соответствующим кредитам к общим доходам населения) на начало 2021 года вырос до рекордных 11,7%.