РЖД хотят получить право повышать грузовые тарифы в рамках "тарифного коридора"

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. РЖД рассчитывают, что у компании после 2025 года появится возможность не только давать грузоотправителям скидки, но и повышать тарифы в рамках "тарифного коридора". Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора компании Алексей Шило.

"По нашему мнению, какой-то инструмент работы с клиентами у "Российских железных дорог" должен оставаться [за пределами 2025 года]. Это донастроенный "тарифный коридор". Сегодня мы можем только снижать тариф, а мы абсолютно точно понимаем, что в отдельных ситуациях было бы правильно реагировать на колебания рынка и, хотя бы ограниченно, но иметь возможность подниматься вверх. То есть вот такое расширение "тарифного коридора", по нашему мнению, было бы правильно", - сказал Шило.

РЖД с 2013 года имеют право варьировать стоимость услуг по перевозке грузов в рамках "тарифного коридора", определенного госрегулятором. Скидки вводятся на перевозку самых разных видов грузов - например, проката черных металлов, овощей, химической продукции, контейнеров по ряду направлений, угля в направлении портов. Предельный минимальный уровень тарифа для грузов первого тарифного класса на дальности до 3 тыс. км составляет 0,75 (скидка 25%), грузов второго и третьего тарифного класса - 0,5 (скидка до 50%), для остальных случаев - 0,872 (скидка до 12,8%). Повышение тарифов при этом не предусмотрено.