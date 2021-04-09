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РЖД готовы перевезти лес и удобрения из Белоруссии в российские порты

Объем лесных грузов может достигать 1,5-2 млн тонн

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. РЖД в рамках переориентации белорусских грузов в российские порты готовы принять к перевозке не только нефтепродукты, но и лес и удобрения. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора холдинга Алексей Шило.

"Из значимых номенклатур - это нефтепродукты, по которым мы уже работаем, удобрения, по которым мы всех заверили, что готовы будем обеспечить перевозку. По значимости третья группа - это лесные грузы, там порядка 1,5-2 млн т. В нашем общем объеме эта цифра не такая существенная, сколько бы они ни захотели нам передать, мы готовы будем эти все объемы забрать", - сказал замглавы РЖД, отвечая на вопрос о том, какие грузы могли бы перевозиться из Белоруссии в порты РФ по железной дороге.

Шило уточнил, что речь может идти о продукции "Беларуськалия".

"И, поскольку основные потребители "Беларуськалия" располагаются, в том числе в Китайской Народной Республике, то можно было бы попробовать организовать перевозки и как через погранпереходы, так и через порты Дальнего Востока", - добавил топ-менеджер РЖД.

Интерес к перевалке белорусских грузов наблюдается и со стороны портов Черноморского побережья, заключил Шило.

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