РЖД получили первые заявки на заключение долгосрочных контрактов ship-or-pay

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. РЖД получили ряд заявок от клиентов на заключение долгосрочных контрактов ship-or-pay, среди них не только угольные компании. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило.

Договор ship-or-pay предполагает взаимную ответственность грузоотправителя и перевозчика. Владелец груза обязуется предоставить продукцию в согласованном объеме, а транспортная компания - этот объем перевезти.

"В этом направлении у нас работа идет. С точки зрения РЖД никаких задержек не будет. Мы уже получили письма от грузоотправителей, которые в этом заинтересованы. Это порядка пяти клиентов, которые готовы с нами такие договоры заключать", - сказал он.

Шило пояснил, что нормами, которые подготовил Минтранс, не исключается заключение таких контрактов с любыми компаниями, не только угольными.

"На самом деле, интерес к таким договорам проявляют и другие отправители, не только, естественно, угольные компании", - сказал замглавы РЖД.

Разработанные Минтрансом поправки к уставу железнодорожного транспорта и правилам недискриминационного доступа к железной дороге предполагают, что между крупными грузоотправителями и РЖД заключаются долгосрочные договоры на условиях предоплаты и ship-or-pay, а в обмен грузы по этим договорам едут в приоритетном порядке. Поручение о заключении таких контрактов президент России Владимир Путин дал на совещании 2 марта, срок его выполнения - до 1 июля.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что правкомиссия поручила проверить поправки Минтранса о договорах ship-or-pay. Как отмечало издание, основные претензии к концепции заключаются в возможной дискриминации пользователей железных дорог и несимметричности ответственности РЖД и грузоотправителей.