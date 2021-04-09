РЖД надеются увеличить погрузку более чем на 1,6% в 2021 году

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. РЖД пока не видят необходимости менять прогноз погрузки на 2021 год с ростом на 1,6%, но рассчитывают перевыполнить план. Об этом журналистам рассказал заместитель генерального директора холдинга Алексей Шило.

"Давайте так: мы очень на это рассчитываем (на рост сверх 1,6% - прим. ТАСС), но по итогам первого квартала считаем, что пока, наверное, о какой-либо корректировке говорить рано. Я даже больше скажу, прогноз первого квартала, который мы делали в четвертом квартале, сбылся практически полностью", - сказал он.

Шило добавил, что рост на 1,6% - это реалистичный план. "Ставим ли мы перед собой задачу взять объем больше? Конечно", - подчеркнул замглавы РЖД.

Погрузка на сети РЖД в марте 2021 года увеличилась на 2,2% и достигла 109,4 млн тонн, ранее сообщила компания. За первый квартал 2021 года отправлено 307,2 млн тонн различных грузов, на 0,2% больше, чем годом ранее.

РЖД разработали несколько сценариев динамики погрузки на 2021 год, продолжил Шило. Пессимистичный сценарий учитывает введение новых ограничений на фоне пандемии, в частности в Европе.

Второй квартал

РЖД в апреле ожидают роста погрузки на сети на 2,7% и на 5% по итогам второго квартала. "На апрель и в целом на второй квартал, хотел бы сказать, что мы тоже видим положительную динамику. Понятно, что там низкая база, но, тем не менее, мы прирост погрузки пока закладываем под 5% по второму кварталу в целом. На апрель мы пока для себя взяли план на уровне +2,7%, в абсолюте это 103,5 млн тонн мы должны будем погрузить", - сказал замглавы РЖД.

Шило добавил, что в апреле ожидается прирост погрузки угля примерно на 10,5%, его обеспечит в том числе эффект низкой базы прошлого года. Компания ожидает и роста погрузки удобрений (на 6,2%), а также взрывной рост (+11%) экспортных перевозок черных металлов при снижении их транспортировки внутри страны на 3,5%. Погрузка железной руды должна вырасти на 2,2%, лома черных металлов - на 13,4%.

"Достаточно серьезные опасения" вызывают перевозки нефтяных грузов - в плане заложено снижение на 0,6%, продолжил топ-менеджер РЖД.

Во втором квартале компания ожидает рост перевозок грузов в контейнерах примерно на уровне 9%, а на экспорт - примерно на 9,1%. Шило заключил, что в остальном ситуацию во втором квартале будут определять тренды апреля.

Программа лояльности

РЖД планируют в 2021 году предложить грузоотправителям программу лояльности, которая будет представлять собой комплексную систему скидок на перевозку.

"Хотим сделать такую программу лояльности для грузоотправителей. Это в своем роде уникальная история, где мы хотели бы, чтобы клиент получал возможность получать комплексную ставку, то есть это не только скидка будет с тарифа "Российских железных дорог", мы пригласим к сотрудничеству и поставщиков услуг, операторов подвижного состава, например, экспедитора, тех, кто выполняет погрузочно-разгрузочные работы", - сказал Шило.

Топ-менеджер РЖД добавил, что комплексная скидка от нескольких поставщиков транспортных услуг, которые присоединятся к программе, позволит привлечь дополнительные грузы на железную дорогу. "Прорабатываем сейчас идеологию, прорабатываем саму систему этих бонусов, и постараемся в этом году предложить нашим клиентам такую программу лояльности. Она будет в первую очередь ориентирована на высокодоходные грузы, в основном на сегмент малого и среднего предпринимательства", - добавил он.

Нефтяные грузы

РЖД ведут переговоры с нефтяными компаниями, обсуждают скидки на перевозку и новые технологии транспортировки. "Мы проводим переговоры с нефтяными компаниями для того, чтобы синхронизировать ремонтные работы, которые запланированы у коллег во втором квартале, чтобы возможно какие-то тарифные условия, технологические решения с коллегами найти и объемы погрузки в целом увеличить", - сказал Шило.

Перевозки нефтяных грузов вызывают "достаточно серьезные опасения" - в плане РЖД на апрель заложено снижение на 0,6%, и компания планирует бороться за дополнительные объемы.

"В первую очередь нас интересуют сегодня тарифные решения в обмен на долгосрочные взаимоотношения, фиксацию объемов на несколько лет вперед. И в прошлом году, вы знаете, такие скидки (на перевозку нефтепродуктов со станций вблизи НПЗ "Роснефти" - прим. ТАСС) мы предоставили. Считаем, что нужно идти именно по этому пути", - заключил Шило.