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ЦБ аннулировал лицензию у НКО "Электронный платежный сервис"

Основанием для этого послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Банк России приказом от 9 апреля 2021 года аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Электронный платежный сервис" (ЭПС). Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

По данным ЦБ, основанием для аннулирования лицензии у НКО послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации.

НКО не является участником системы страхования вкладов. Кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов, отмечается в сообщении.

По состоянию на 1 марта кредитная организация занимала 379-е место в банковской системе РФ.

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