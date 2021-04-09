ЦБ аннулировал лицензию у НКО "Электронный платежный сервис"

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Банк России приказом от 9 апреля 2021 года аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Электронный платежный сервис" (ЭПС). Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

По данным ЦБ, основанием для аннулирования лицензии у НКО послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации.

НКО не является участником системы страхования вкладов. Кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов, отмечается в сообщении.

По состоянию на 1 марта кредитная организация занимала 379-е место в банковской системе РФ.