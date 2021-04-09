Dodo Pizza закроет свои пиццерии в Китае

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Российская сеть пиццерий Dodo Pizza закроет свои заведения в Китае, сообщил в Facebook основатель сети Федор Овчинников.

"Совет директоров Dodo Brands принял решение о закрытии наших пиццерий в Китае", - сообщил он, отметив, что деятельность ресторанов на китайском рынке не укладывается в долгосрочную стратегию компании. Кроме того, отметил он, высвобождение ресурсов позволит вложить их в другие проекты компании, которые могут принести больше отдачи. "Мы полностью уходим из Китая. В ближайшее время мы закроем пиццерии и ликвидируем компанию", - добавил предприниматель.

В развитие пиццерии в Китае компания инвестировала примерно $2,5 млн за почти 5 лет с 2016 года. "Нужно признать, что, несмотря на все наши усилия, при тех ресурсах, которые у нас есть и были, соотношение усилий и результатов в Китае - слабее других наших стартапов, при этом Dodo Pizza China получала самое большое финансирование среди всех наших стартапов", - отметил основатель сети.

В начале марта Dodo Brands, которая развивает в России три бренда (Dodo Pizza, "Дринкит" и "Донер 42") сообщала, что планирует провести первичное публичное размещение акций в начале 2024 года.

Основатель Dodo Brands Федор Овчинников является контролирующим акционером компании с долей в 43% и голосующей долей в 70%. Более 15% акций компании получили сотрудники в рамках опционной программы: акции или опционы есть у более чем 50 сотрудников Dodo Brands. Оставшаяся часть компании принадлежит частным инвесторам.

Ключевой бренд компании - Dodo Pizza - насчитывает более 680 заведений в 14 странах, включая Россию, США, Китай и страны Европы. В 2020 года выручка сети выросла на 27% по сравнению с предыдущим годом и составила 25,72 млрд рублей ($356 млн, а динамика в долларах - +14%).