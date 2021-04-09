Российские компании увеличили затраты на геологоразведку углеводородов вопреки прогнозу

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Затраты недропользователей на геологоразведочные работы (ГРР) углеводородов в 2020 году выросли более чем на 8% и составили 340 млрд рублей. Об этом сообщил глава Роснедр Евгений Киселев на итоговой коллегии ведомства.

"Мы ожидали, конечно, существенное снижение объемов [инвестиций в ГРР углеводородов] в 2020 году, но вы сами видите, 340 млрд [рублей] компании потратили", - сказал он.

Как следует из презентации главы Роснедр, объемы инвестиций недропользователей в ГРР углеводородов в 2019 году составили 314 млрд рублей.

Ранее в Минприроды сообщали ТАСС, что по итогам 2020 году ожидается снижение затрат компаний на ГРР углеводородов на 20%, до 250 млрд рублей.