Выручка "Союзмультфильма" составила почти 1 млрд рублей в 2020 году

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Выручка "Союзмультфильма" в 2020 году составила почти 1 млрд рублей, за три года студии удалось выйти из убытка. Об этом сообщила в пятницу в интервью телеканалу РБК председатель правления студии Юлиана Слащева.

"Мы ликвидировали все долги, в прошлом году наша выручка, включая субсидии, полученные нами на проекты, составила почти 1 млрд рублей, а пришли мы на 30 млн убытка на 2016 год, то есть за три года мы вышли из убытка. Мы пока не в прибыли, потому что все, что зарабатываем, мы реинвестируем, но для анимационной студии выручка в миллиард рублей - это очень существенные деньги", - сказала Слащева.

В 2021 году "Союзмультфильму" исполнится 85 лет. Специально к этой дате студия готовит ряд мероприятий. За текущий год на ней также планируется произвести порядка 200 эпизодов сериальных проектов и более 1 800 минут анимации в целом.

"Союзмультфильм" был создан 10 июня 1936 года в Москве. За годы существования на студии произвели более полутора тысяч мультфильмов, многие из них вошли в золотой фонд отечественной анимации.