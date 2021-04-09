"Яндекс" купит 25% сервиса для автодилеров "еКредит"

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. "Яндекс" инвестирует в платформу для автодилеров "еКредит", в результате сделки компания получит 25% платформы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

По данным пресс-службы IT-компании, привлеченные средства "еКредит" направит на расширение присутствия в регионах и развитие вертикали страховых продуктов. В планах платформы интегрировать технологии в "Авто.ру", чтобы улучшить пользовательский опыт по покупке автомобилей. Пользователь сможет сразу получать доступные финансовые предложения для покупки конкретного автомобиля от разных страховых компаний и банков. Также пользователь сможет рассчитать различные варианты страхования ОСАГО и каско конкретного автомобиля.

Уточняется, что сама компания "еКредит" останется независимой и продолжит развиваться самостоятельно. "Яндекс" не будет влиять на операционные решения и работу компании со своими партнерами.

В "Яндексе" добавили, что не будут передавать данные своих пользователей "еКредит" (только то, что пользователь сам укажет, например в заявке на расчет страховки), а "еКредит" не будет передавать данные пользователей "Яндексу".

Компания "еКредит" занимается разработкой платформы для автодилеров. Платформа представляет собой удобный и простой интерфейс с возможностью настроить любой финансовый и страховой продукт. Среди партнеров "еКредит" более 40 банков, страховых компаний и поставщиков сервисных услуг.