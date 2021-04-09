Польша намерена использовать участок газопровода "Ямал" для нужд своей сети

ВАРШАВА, 9 апреля. /ТАСС/. Польша с 2026 года планирует начать использовать расположенный на польской территории участок газопровода "Ямал - Европа" на нужды своей сети передачи газа. Об этом компания - оператор польской сети газопроводов Gaz-System информировала в распространенном в пятницу на своем официальном сайте сообщении.

Соответствующее положение содержится в проекте 10-летнего плана развития газовой транспортной системы страны на 2022-2031 гг. Сейчас документ передан в управление по регуляции энергетики республики. В понедельник, 12 апреля, он будет опубликован и передан на консультации.

Проект "предусматривает использование с 2026 года польского участка ямальского газопровода для нужд национальной сети передачи газа". "Активное использование пропускной способности этого газопровода в период, когда в Польше будет построен диверсифицированный и конкурентный рынок газа, позволит эффективно распределить по национальной системе газ, получаемый, в частности, через так называемые Северные ворота (строящегося газопровода Baltic Pipe и терминала СПГ в Свиноуйсьце)", - указано в сообщении.

В документе предусмотрена также реализация 30 ключевых проектов, увеличение протяженности сети передачи газа с 11 тыс. км до более чем 13 тыс. км, а также более чем двукратное увеличение мощности газокомпрессорных станций в Польше.

В перспективе ближайших 10 лет польский оператор ожидает увеличение спроса на газ на уровне 50%, а в некоторые периоды - даже на 100%. В январе несколько морозных дней привели к установлению в Польше нового рекорда суточного спроса потребителей на газ, который составил 88 млн кубометров.

Как указали в Gaz-System, "такой большой рост обусловлен процессом трансформации, который становится все более заметным в энергетическом и тепловом секторах".

О газопроводе

Газопровод "Ямал - Европа" пропускной способностью около 33 млрд куб. м газа в год проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. В настоящее время собственником польского участка трубы, состоящего из 683 км линейной части и пяти компрессорных станций, является компания EuRoPol GAZ ("Европолгаз") - совместное предприятие "Газпрома" и польской PGNiG ("Польске гурництво нафтове и газовництво"). Они имеют по 48% акций. При этом оператором участка трубы, как и всей газотранспортной системы Польши, является компания Gaz-System.

17 мая прошлого года истек срок действия соглашения по транзиту российского газа по территории Польши в Германию. Теперь транзит осуществляется на основании аукционов. Аукцион на текущий газовый год - с 1 октября 2020 по 1 октября 2021 года - завершился резервацией 34,04 млн кВт/ч из 34,041 млн кВт/ч, предложенных на вход в польскую ГТС в пункте "Кондратки". На данном аукционе было предложено 90% доступной мощности. Остальные 10% предлагаются клиентам на краткосрочных аукционах: квартальных, месячных и суточных в течение газового года.

Газ в Польше

Польша использует около 18-20 млрд куб. м газа в год. Власти республики несколько лет назад заявили, что страна не будет продлевать долгосрочный контракт с "Газпромом" после его завершения в 2022 году. Это соглашение предусматривает возможность поставок в Польшу до 10 млрд куб. м газа в год.

В Варшаве заявляют, что нашли возможность отказаться от российского газа за счет покупки сжиженного природного газа (СПГ), который поставляется в страну из США и Катара и регазифицируется на терминале СПГ в Свиноуйсьце, а также строительства газопровода Baltic Pipe, который в конце 2022 года должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию. Среди других проектов - расширение хранилищ, создание нового терминала СПГ в Гданьске и интерконнекторов с Литвой и Словакией, которые должны позволить передавать газ в обоих направлениях.