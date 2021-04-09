Песков: решений о налоговых льготах для проектов по добыче вязкой нефти не принималось

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не принимал никаких решений по теме предоставления нефтяным компаниям налоговых льгот для проектов по добыче вязкой и сверхвязкой нефти. Об этом в пятницу сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обсуждались ли соответствующие предложения на встрече в четверг Путина с главой "Лукойла" Вагитом Алекперовым.

"Никаких решений на этот счет не принималось", - сказал представитель Кремля. На просьбу уточнить, поднимался ли в принципе этот вопрос, Песков отметил, что не комментирует закрытую часть беседы Путина и Алекперова.

Как ранее сообщил пресс-секретарь, встреча президента с главой "Лукойла" состоялась в четверг вечером. По словам Пескова, Алекперов, в частности, доложил об итогах деятельности компании в 2020 году и о различных проектах, в том числе по добыче высоковязкой нефти.

О предложениях по льготам

В начале марта Алекперов на совещании у президента обратился к Путину с просьбой дать поручения по стимулированию добычи сверхвязкой нефти, поскольку из-за последней налоговой реформы Минфина нагрузка на такие проекты кратно возросла. "Лукойл", как и многие другие крупные добывающие компании, с начала 2021 года лишился льгот по добыче сверхвязкой нефти и экспортной пошлине, и компания прекратила инвестиции в рост добычи на таких месторождениях. Кроме того, под угрозой заморозки оказался один из проектов компании на Каспии: как писал "Коммерсантъ", разработка месторождения им. Юрия Корчагина может быть приостановлена из-за отмены экспортных преференций.

"Лукойл" готов перевести проекты, лишившиеся прежних налоговых условий, на налог на добавленный доход (НДД), но просит выделить в этой схеме отдельную категорию для таких месторождений, так как в текущем виде режим НДД не исправит ситуацию. В Минфине заявляли, что новая категория в НДД может заработать не ранее 2024 года.

Осенью 2020 года в нефтяной отрасли была проведена налоговая реформа: правительство было вынуждено пойти на сокращение налоговых преференций для отрасли на фоне падения цены нефти и снижения поступлений в бюджет. По словам главы Минфина Антона Силуанова, некоторые стимулы в отрасли показали свою неэффективность. От отмены этих преференций бюджет РФ в 2021-2023 годах дополнительно получит доходы в размере 308,1 млрд рублей.