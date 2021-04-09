Кремль доверяет официальным данным о доходах глав регионов

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Кремль ориентируется на досконально проверенные декларации о заработках госслужащих и руководителей регионов, а не на материалы СМИ. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации, касающиеся доходов главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Расследование - это одно, а декларирование - это другое. Все главы регионов заполняют и сдают декларации, которые затем проверяются соответствующими подразделениями", - сказал представитель Кремля. По его словам, "при необходимости осуществляется более тщательная проверка" поданных данных.

"В данном случае мы все-таки ориентируемся на официальные данные и официальные результаты проверок специальных служб на этот счет", - указал представитель Кремля. Он отметил, что "данные, которые проверяют соответствующие антикоррупционные подразделения, гораздо более достоверны, чем те данные, которые указываются СМИ". Песков подчеркнул, что "нет поводов в дополнительных проверках, потому что все данные, которые главы регионов, государственные чиновники декларируют, и так проверяются самым тщательным образом, и это делается на ежегодной основе".

Песков не стал отвечать на вопрос, совпадают ли данные СМИ и проверяющих структур относительно декларации Кадырова, пояснив, что "сверкой не занимался". Он подчеркнул, что при подобных проверках в Кремле ориентируются на данные из первоисточников, в том числе о собственности чиновников, их недвижимости и банковских счетах. "Все это тщательно проверяется", - заверил Песков.