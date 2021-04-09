Захарова: ВЭФ поможет закреплению Дальнего Востока в качестве центра роста экономики

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Предстоящее в сентябре проведение шестого Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке станет крупным шагом в реализации стратегии России на закрепление Дальнего Востока в качестве одного из центров экономического роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Мы рассчитываем, что форум станет очередным крупным шагом в реализации нашей стратегической линии на закрепление в этой части России в качестве одного из центров экономического роста в АТР", - сказала она.

Дипломат отметила, что с учетом текущих реалий повестка дня ВЭФ будет ориентирована на поиск новых решений в контексте задач постковидного восстановления экономики. "Акцент планируется сделать и на потенциал развития широкого интеграционного контура в большой Евразии", - добавила она.

Официальный представитель МИД информировала, что в настоящее время разрабатывается обширная программа форума, которая предусматривает проведение пленарных, тематических сессий, бизнес-диалогов, выставок, мероприятий культурно-гуманитарной направленности.

Дипломат подчеркнула, что предыдущие встречи в этом формате, в которых принимали участие лидеры Индии, Китая, Республики Корея, Малайзии, Монголии и Японии, наглядно свидетельствуют о превращении форума в одну из ведущих диалоговых площадок по насущным вопросам социально-экономического развития региона. "Мы видим реальный интерес партнеров к углублению практической кооперации с российским Дальним Востоком. Например, в 2019 году в работе форума приняли участие свыше восьми с половиной тысяч ведущих представителей официальных, экспертных и деловых кругов 65 стран Азиатско-Тихоокеанского и других регионов мира, - добавила Захарова. - По его итогам подписано 270 различных соглашений на общую сумму 3,47 трлн рублей в таких отраслях как нефтегазохимия, добыча полезных ископаемых, лесная, рыбная промышленность, сельское хозяйство, транспорт, логистика, авиа, судостроение, туризм".

ВЭФ пройдет во Владивостоке со 2 по 4 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров в марте заявил, что Москва ожидает участия в мероприятии иностранных гостей.