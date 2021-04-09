Работодатели готовы взять 62 тыс. сотрудников по программе субсидирования найма

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Работодатели готовы трудоустроить по госпрограмме субсидирования найма более 60 тыс. сотрудников. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ.

"Более 1,5 тыс. работодателей направили заявки на получение субсидий за трудоустройство безработных граждан. Менее чем за две недели они оформили около 5 тыс. запросов, чтобы нанять свыше 62 тыс. работников", - рассказали в министерстве.

В Минтруде отметили, что лидером по количеству заявок, оформленных через портал "Работа в России", стала Владимирская область. Из этого региона России поступило свыше 840 запросов. Второе и третье место разделили Нижегородская и Тульская области с более 340 и 300 заявками соответственно. Всего работодатели обращались из 80 регионов.

"Самое высокое предложение по зарплате было зафиксировано в Республике Саха (Якутия) - 135 435 рублей. В среднем по стране уровень зарплаты по заявкам от организаций составил порядка 22 665 рублей, а в некоторых регионах - существенно выше. Например, в Камчатском и Хабаровском крае средняя зарплата составила 56 700 и 36 039 рублей соответственно", - уточнили в Минтруде.

С начала старта госпрограммы наиболее востребованной вакансией оказалась позиция водителя автомобиля (свыше 100 заявок). Работодатели также искали себе в штат бухгалтеров, поваров, медсестер, ветеринарных врачей, подсобных рабочих и трактористов.

"Такой механизм субсидирования найма как мера противодействия длительной безработице применяется впервые. Особенность программы в том, что субсидии работодатель получает за тех, кто встал на учет в центры занятости в прошлом году и еще не нашел работу. Размер субсидии на одно рабочее место может составить порядка 50 тысяч рублей. Это позволит трудоустроить порядка 200 тыс. соискателей", - сказали в министерстве.