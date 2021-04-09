Специалисты РФ и КНР смогут вместе создавать программы для суперкомпьютеров

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Совместная работа специалистов России и Китая приблизит создание высокопроизводительных программ для суперкомпьютеров, сообщил в пятницу ТАСС научный руководитель Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН академик Борис Четверушкин.

Сотрудничество китайского бизнеса с российскими вузами в IT-образовании и исследовательских проектах уже налажено, отмечают опрошенные ТАСС эксперты.

Сейчас речь идет не только в необходимости развития в России больших вычислительных систем, но и о том, как их эффективно использовать, в частности, за счет нового программного обеспечения. "Для суперкомпьютеров возникает совершенно другая алгоритмика. Классический пример - ядра процессора начинают мешать друг другу, когда я одновременно использую их слишком много. И мне нужны новые алгоритмы. Такие алгоритмы найти очень сложно, потому что к ним требования - с одной стороны, они должны быть логически простые, с другой - эффективные. Эти два свойства не коррелируют", - пояснил Четверушкин.

Сейчас во всем мире идет поиск этих подходов, находок не так много, отметил научный руководитель Института им. Келдыша. У Российских ученых они есть, есть и контакты с зарубежными коллегами по этой тематике.

"И вот мне здесь кажется, что и Россия, и Китай могли бы совместно организовать развитие алгоритмов для суперкомпьютеров, подготовку учебных курсов, потому что это крайне востребовано. Это нетривиальные вещи. Если Россия и Китай в этом вопросе объединят усилия, то это будет основа для создания высокопроизводительного программного продукта", - сказал Четверушкин.

Как сообщил главный технический директор (CTO) по разработке программного обеспечения Huawei R&D в России Владимир Рубанов, отвечая на вопрос ТАСС об оценке перспектив сотрудничества с российскими разработчиками передового ПО для суперкомпьютеров, для Huawei в России это направление - одно из многих, где возможна кооперация с локальной индустрией и научно-образовательной экосистемой.

"Проведение совместных исследований и разработок - от фундаментальных до прикладных - один из форматов сотрудничества Российского исследовательского института Huawei с российскими партнерами", - отметил он.

В чем заинтересован бизнес

Коммерческим предприятиям, отметил академик Четверушкин, нужны пакеты готовых программ. Их невозможно создать на новом уровне без решения фундаментальных проблем. "Я был два года тому назад в Харбине - такая идея витает в воздухе, что необходимо объединить усилия и России, и Китая. Я думаю, мы здесь могли бы, соответственно регламентировав нашу работу, добиться хорошего результата", - сказал Четверушкин.

Бизнес, сказал в свою очередь Рубанов, всегда заинтересован в общем повышении уровня квалификации ИКТ-специалистов в мире, так как это прямой вклад в производительность труда, сокращение затрат и ускорение вывода новых продуктов на рынок. В этом смысле все компании мира находятся в одной лодке общемирового прогресса и улучшения глобальной экономики.

Что касается образования и повышения квалификации в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), отметил он, то здесь важно совмещать собственно образовательные методы с реальной практикой. "В этом смысле Huawei R&D в России предоставляет специалистам комплексную среду для активного развития их квалификации. Конечно, мы также спонсируем и организуем различные конференции, хакатоны, помогаем вузам готовить молодых специалистов", - сказал представитель Huawei в России.

Оценивая особенности подготовки ИКТ-специалистов, Рубанов указал на важность приобретения будущими дипломированными инженерами практического опыта работы в "немодельной" бизнес-среде и в научных исследованиях. "Главное - "среда реальных инноваций". И здесь важно совмещать активности разного плана - от участия в фундаментальных исследованиях до доступа к разработке массовых мировых продуктов. Именно сочетание такого опыта и позволяет растить российских "супер-программистов". Это невозможно сделать только лишь усилиями университетов. Здесь всегда вспоминается знаменитая модель Физтеха, когда на финишной прямой обучения студенты проводят больше времени в соответствующих профильных научно-производственных организациях, нежели в самом университете", - сказал Рубанов.

Ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев рассказал ТАСС, что спектр взаимодействий СФУ и бизнеса - от участия в образовательном процессе, до прямых инвестиций в создании лабораторий. В целом, отметил ректор, бизнес в силу своей природы заинтересован в снижении транзакционных издержек. "Так как современные цифровые технологии существенно ускоряют все коммуникативные процессы, то бизнес смотрит на университеты, как на поставщиков кадров и технологий. Первое - традиционно, второе - пока еще с осторожностью", - сказал Румянцев.

Совместные программы обучения

CTO по разработке ПО Huawei R&D в России считает, что российские технические вузы - это по-прежнему кладезь исключительных талантов, "левшей" и "ломоносовых".

"Huawei активно сотрудничает с лучшими российскими вузами (МФТИ, МГУ, ИТМО и др.) в рамках совместных программ подготовки студентов. Эксперты Huawei читают целые программы и курсы по передовым направлениям исследований в области системного программирования, искусственного интеллекта, дизайна новых вычислительных систем и др. Студенты получают возможность проходить стажировку в Huawei и сразу участвовать в реальных проектах мирового значения. Также мы сотрудничаем с вузами в рамках совместных проектов с их исследовательскими подразделениями. Это успешная win-win модель", - сказал Рубанов.

В числе российских вузов, реализующих совместные программы с Huawei, и Сибирский федеральный университет.

"Среди всего перечня совместных мероприятий с компанией Huawei наиболее существенным достижением является организация и успешное функционирование учебного центра Huawei в СФУ. Он предназначен не только для подготовки, но и для сертификации специалистов по конфигурированию и настройке телекоммуникационного оборудования данного производителя", - сообщил ТАСС Румянцев. В следующем году, отметил ректор, в СФУ стартует первый набор на специальную магистерскую программу "Сети связи и системы телекоммуникаций на основе оборудования Huawei".