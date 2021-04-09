Пискарев сообщил о готовности TikTok модерировать контент в соответствии с законами России

Они [заявили, что] предпринимают все возможные усилия к тому, чтобы такой контент был своевременно выявлен, смодерирован и ликвидирован. <...> Все прошло весьма плодотворно, руководство TikTok предлагает нам на постоянной основе с ними взаимодействовать. Если вдруг появляются какие-то проблемы, нарушения, мы можем с ними вступать в контакт, они готовы быстро эти нарушения устранить", - сказал он журналистам в пятницу.

По словам главы комиссии, диалог был "весьма конструктивный", руководству компании была предложена помощь в разъяснении законодательства РФ, чтобы предотвратить повторение ситуации. "Они готовы сотрудничать, потому что выявлением этого контента занимаются не только машины цифровые, но еще конкретные люди, которые, очевидно, не знают нашего законодательства. Мы им предложили наше законодательство разъяснить, они с этим согласились", - добавил Пискарев.

По словам депутата, в TikTok считают, что неудаление вовремя незаконных материалов произошло не по их вине, поскольку объемы размещаемого там контента огромны. Он также отметил, что депутаты разработали для соцсетей методические рекомендации, где изложена информация о российских отраслевых законах, которые необходимо соблюдать для работы в стране.

Глава комиссии напомнил, что вопросы возникли к размещенным ранее на площадке видеороликам с призывами к вовлечению подростков в несанкционированные протестные акции и к оказанию неповиновения сотрудникам правопорядка, а также к материалам с призывами к суициду. Эти ролики долгое время не удалялись и были в открытом доступе, отметил он.

Ранее Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал TikTok на 2,6 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами к подросткам выйти на несанкционированную акцию в Москве.