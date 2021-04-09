В "Шереметьево" начал работу ангар "Аэрофлота" для обслуживания Boeing, Airbus и SuperJet

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Компания "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию в аэропорту "Шереметьево" новый ангар для обслуживания Boeing-777, Airbus A330 и Sukhoi SuperJet 100, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня большое событие для "Аэрофлота", это четвертый по счету, самый большой, один из самых современных ангаров "Аэрофолота". Он сделан с применением современных технологий и материалов - как отечественных, так и импортных", - сказал в пятницу на церемонии открытия ангарного комплекса директор департамента строительства и эксплуатации зданий и сооружений ПАО "Аэрофлот" Александр Лукьянов.

Он добавил, что в ангаре имеется новая роботизированная противопожарная система, система видеонаблюдения, работает круглосуточный диспетчерский пункт.

Как отметил на церемонии открытия гендиректор компании "А-Техникс" (дочерняя компания "Аэрофлота", эксплуатант ангара) Михаил Коробович, уникальность нового ангарного комплекса в том, что с его помощью можно обслуживать, не вывозя за рубеж, широкофюзеляжные борты по форме C-Check. Эта форма обслуживания предполагает 32-дневную проверку самолетов и проводится примерно раз в год для каждого воздушного судна, пояснил он.

"Это не только ввод новой инфраструктуры для аэропорта "Шереметьево", но и действительно прекрасная возможность для провайдеров по техническому обслуживанию расширить свои компетенции и начать выполнять формы, которые в России не выполнял до этого никто, такие как C-Check на широкофюзеляжных бортах - Boeing 777 и Boeing 747", - сказал он, подчеркнув, что на этой неделе ангар и компания-эксплуатант прошли международную сертификацию.

По информации пресс-службы "Аэрофлота", площадь ангара составляет более 15 тыс. кв. м, в нем могут одновременно разместиться один широкофюзеляжный лайнер (к примеру, Boeing 777 либо Boeing 747) и два самолета Sukhoi SuperJet 100.