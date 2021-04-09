Союз свиноводов ожидает сохранения оптовых цен на свинину на уровне 2020 года

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Национальный союз свиноводов ожидает сохранения оптовых цен в 2021 года в России на свинину на уровне 2020 года. Такую точку зрения высказал генеральный директор союза Юрий Ковалев в ходе бизнес-конференции "Индустрия мяса и комбикормов".

"Наш первоначальный прогноз, что цена может снизиться еще на 4-5% от 2020 года. Однако те новые вводные факторы, которые начали формироваться в начале этого года, сейчас говорят нам о том, что, скорее всего, все-таки оптовые на свинину по результатам года, я подчеркиваю, средние, останутся на уровне 2020 года. Во всяком случае в пределах той продовольственной инфляции", - сказал он.

По его мнению, возможное снижение оптовых цен связано с ростом отечественного производства. "Оно увеличится где-то на 3-4%, сейчас мы более склонны говорить про 4-5%. Первоначально прогноз был более 5%, однако вмешавшаяся ситуация с АЧС несколько снизила его", - отметил Ковалев. При этом он напомнил, что импортная свинина в Россию практически не ввозится.

"Таким образом, у нас 150-180 тыс. тонн на рынок будет добавлено однозначно. Я думаю, что у нас нет больших резервов по экспорту. Дай бог нам закрепиться на тех объемах, занять те места на рынках, на которые мы вышли. Прирост производства будет однозначно, а факторы, которые могут для него освободить место, нет", - считает Ковалев.

Он добавил, что эти факторы в совокупности с резким ростом цен на корма влияют на маржинальность свиноводства, которая кратно снижается и может даже перейти в отрицательную зону, если не предпринимать никаких мер.