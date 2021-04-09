Путин обсудил с главой "Лукойла" поддержку проектов на шельфе и вязкой нефти

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Глава и совладелец крупнейшей в России частной нефтяной компании Вагит Алекперов на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсудил итоги работы компании в 2020 году, а также меры стимулирования добычи нефти на морских проектах и освоения запасов сверхвязкой нефти, сообщили в "Лукойле" на запрос ТАСС об итогах встречи.

В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Алекперова состоялась. В компании добавили, что Алекперов представил российскому лидеру итоги работы компании в 2020 году, "в частности, по развитию приоритетных проектов на Северном Каспии и в Западной Сибири, а также реализации программы поддержки регионов присутствия".

"Обсуждались меры стимулирования добычи нефти, в частности для морских проектов, высоковязкой нефти и высокообводненных месторождений", - сказали в компании.

Меры поддержки разработки сложных запасов помогли нарастить объемы их добычи в последние годы, в частности по проектам вязкой нефти "Лукойла" в Республике Коми, где в 2020 году добыто свыше 5 млн тонн нефти, а в целом компания удвоила производство трудноизвлекаемой нефти за последние пять лет.

"Лукойл", помимо основных социальных проектов в регионах присутствия, направил дополнительно 2 млрд рублей на борьбу с пандемией коронавируса, отметили в компании.

Алекперов также сказал на встрече, что компания в 2020 году, несмотря на кризис, увеличила объем инвестиций для развития ключевых проектов добычи и глубокой переработки нефти. Это позволит быстро увеличить объемы производства нефти по мере восстановления спроса на мировом рынке. По итогам 2020 года "Лукойл" перечислил в бюджет 900 млрд рублей налогов.

О налоговых льготах

"Лукойл", как и многие другие крупные добывающие компании, с начала 2021 года лишился льгот по добыче сверхвязкой нефти и экспортной пошлине и прекратил инвестиции в рост добычи на таких месторождениях. Кроме того, под угрозой заморозки оказался один из проектов компании на Каспии: как писал "Коммерсант", разработка месторождения им. Юрия Корчагина может быть приостановлена из-за отмены экспортных преференций.

"Лукойл" готов перевести проекты, лишившиеся прежних налоговых условий, на налог на добавленный доход (НДД), но просит выделить в этой схеме отдельную категорию для таких месторождений, так как в текущем виде режим НДД не исправит ситуацию. В Минфине заявляли, что новая категория в НДД может заработать не ранее 2024 года.

Осенью 2020 года в нефтяной отрасли была проведена налоговая реформа: правительство было вынуждено пойти на сокращение налоговых преференций для отрасли на фоне падения цены нефти и снижения поступлений в бюджет. По словам главы Минфина Антона Силуанова, некоторые стимулы в отрасли показали свою неэффективность. От отмены этих преференций бюджет РФ в 2021-2023 годах дополнительно получит доходы в размере 308,1 млрд рублей.