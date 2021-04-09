Аналитический центр при правительстве подключат к мониторингу цен на товары

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил подключить Аналитический центр при правительстве к мониторингу цен на товары. Центр совместно с Минэкономразвития разработает модель предоставления данных об изменениях цен за рубежом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

"Ответственным министерствам была поставлена задача отслеживать ситуацию с ценами за рубежом для анализа возможного влияния динамики на стоимость продукции в России. Конкретные параметры мониторинга, в частности источники получения информации об изменении мировых цен, а также методологию обработки и интерпретации данных определит Минэкономразвития России совместно с профильными ФОИВ. Модель предоставления данных разработает Аналитический центр правительства РФ совместно с Минэкономразвития", - говорится в сообщении.

Первый вице-премьер на совещании 2 апреля поручил Минэкономразвития до 26 апреля "совместно с Аналитическим центром разработать график переноса мониторинга и анализа динамики цен на утвержденные группы товаров на мировых рынках на площадку Аналитического центра", говорится в протоколе совещания, который ранее опубликовал Telegram-канал "Незыгарь". Его подлинность подтвердил ТАСС источник, знакомый с итогами совещания.

Согласно протоколу, министерства и ведомства должны до 9 апреля представить предложения по мерам реагирования на резкий рост цен. Анализ цен будут вести межведомственные рабочие группы.

В протоколе говорится, что рабочая группа Министерства сельского хозяйства совместно с Минэкономразвития будет вести анализ цен по такой группе товаров как зерновые культуры, масличные культуры и подсолнечное масло, рыбопродукты. Рабочая группа Минпромторга и Минсельхоза будет вести анализ цен на удобрения, рабочая группа Минпромторга и Минстроя будет анализировать цены на черные и цветные металлы и лесоматериалы. Рабочая группа Минэнерго будет вести мониторинг цен на нефть и нефтепродукты, а рабочая группа Минэнерго, Минпромторга и Минстроя - по продуктам нефтехимии. Минтранс и Минпромторг будут анализировать цены на транспортные услуги. Рабочие группы поручено сформировать до 9 апреля 2021 года.

Ранее сообщалось, что правительство вводит в России постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги, чтобы своевременно реагировать на их потенциальный рост. Этот инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания возможного роста цен. Как указывают в правительстве, вести мониторинг и оценивать динамику цен в РФ будут Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой.