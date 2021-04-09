"Норникель" может направить на дивиденды более 160 млрд рублей

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Совет директоров "Норникеля" рекомендовал акционерам на годовом собрании 19 мая принять решение направить на дивиденды по итогам 2020 года 161,6 млрд руб., или 1 021,22 руб. на обыкновенную акцию, следует из сообщения компании.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 1 июня 2021 года.

Общая сумма дивидендов "Норникеля" за 2020 год с учетом промежуточных может составить 260,24 млрд руб. против 323,65 млрд руб. за 2019 год.