"Норникель" проведет buyback на $2 млрд до конца 2021 года

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Акционеры "Норильского никеля" договорились о проведении обратного выкупа акций компании на сумму до $2 млрд до конца 2021 года и планируют внести этот вопрос в повестку заседания совета директоров, говорится в сообщении "Норникеля".

"Компания также сообщает, что ее основные акционеры - "Интеррос", "Русал" и Crispian - достигли предварительной договоренности о поддержке проведения обратного выкупа акций "Норникеля" на сумму до $2 млрд до конца 2021 года и вынесении этого вопроса на совет директоров. Цель обратного выкупа - поддержка рыночной капитализации компании", - отмечается в сообщении.

Целью выкупа ценных бумаг, в частности, является создание условий для запуска программы долгосрочного стимулирования сотрудников, на которую планируется направить 0,5% уставного капитала.