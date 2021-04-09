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"Лукойл" планирует нарастить добычу на Каспии за счет новой структуры Титонская

Компания рассчитывает на прирост добычи за счет открытия новых запасов уже в ближайшие годы

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Крупнейшая в России частная нефтяная компания "Лукойл" открыла новые запасы углеводородов в Каспийском море, рассчитывает на прирост добычи за счет этого открытия в ближайшие годы. Об этом глава и совладелец компании Вагит Алекперов сообщил в эфире телеканала "Россия-24" по итогам встречи с президентом Владимиром Путиным.

"Президенту было интересно услышать от меня информацию о новом открытии компании, сделанном на акватории Каспийского моря, это структура Титонская. Мы надеемся, что в ближайшие годы это будет уже месторождение, которое позволит нарастить объемы добычи нефти на акватории Каспия, принадлежащей РФ", - сказал он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАлекперов, Вагит Юсуфович
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