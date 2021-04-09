Стоимость комбикормов в России до получения нового урожая может вырасти на 5-7%

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Стоимость комбикормов в России до получения нового урожая 2021 года может вырасти на 5-7%. Такую оценку в ходе бизнес-конференции "Индустрия мяса и комбикормов" высказал президент Союза комбикормщиков Валерий Афанасьев.

"Наш прогноз такой - до нового урожая тенденции к снижению стоимости комбикормов не будет никакой, а будет наоборот. Я думаю, к новому урожаю стоимость комбикормов повысится на 5-7%, не меньше. И такая же тенденция будет и с ростом цены компонентов", - сказал он.

Афанасьев рассказал, что, в частности, к концу прошлого года на 45% подорожало производство белкового витаминно-минерального концентрата (БВМК), однако в последние два месяца наметилась тенденцию к снижению роста стоимости этой продукции на 2-3%. "Дефицита ни на БВМК, ни на корма в стране нет. Все идет стабильно. Но цены требуют какого-то серьезного регулирования в первую очередь со стороны правительства", - считает Афанасьев.

По его словам, рост на премиксы и аминокислоты тоже сохранился. Но сейчас на этом рынке наметилась стабилизация в связи с запуском заводов в Китае. Рост стоимости витаминов за год, согласно данным союза, составил 20-40% в зависимости от позиции. "Нам нужно переходить на полное импортозамещение в области производства биологически активных веществ. По отдельной продукции на 1 000% выросла стоимость отдельных видов", - подчеркнул Афанасьев.

Он добавил, что если раньше в себестоимости комбикормовой продукции стоимость премиксов, биологически активных веществ составляла 0,5-0,7%, то сейчас этот показатель вырос до 5-7%, а по отдельным видам продукции - до 10%.