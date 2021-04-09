"Русал" удовлетворен решением совета "Норникеля" по объему дивидендов и buyback

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. "Русал (второй крупнейший акционер "Норникеля") удовлетворен решением совета директоров "Норникеля" по объему выплаты дивидендов и обратному выкупу акций, это был лучший вариант с учетом всех особенностей периода, говорится в сообщении "Русала".

"Русал" удовлетворен сегодняшним решением совета директоров "Норникеля". На текущий момент это был лучший вариант с учетом всех особенностей периода, и мы рады, что мнения членов совета совпали. Несмотря на то, что у нас сохраняются разные подходы по отдельным вопросам развития компании, мы твердо убеждены в необходимости постоянного диалога, что, как это видно сегодня, вместе со здравым смыслом, приносит свои плоды", - отмечается в сообщении.

По словам замгендиректора "Русала" Максима Полетаева, компания заинтересована в росте стоимости "Норникеля". "Кроме того, основные акционеры договорились, что в текущей ситуации с котировками акций ГМК необходимым шагом для поддержания инвестиционной привлекательности акций и соблюдения интересов миноритариев является проведение buyback", - подчеркнул он.

Ранее совет директоров "Норникеля" рекомендовал акционерам принять решение направить на дивиденды по итогам 2020 года 161,6 млрд руб., или 1 021,22 руб. на обыкновенную акцию. Акционеры компании также договорились о проведении обратного выкупа акций на сумму до $2 млрд до конца 2021 года.