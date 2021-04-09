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Число поездов между Белоруссией и Россией вырастет с 13 апреля

С 30 апреля между Москвой и Минском начнут курсировать две пары пятивагонных "Ласточек" в премиальной комплектации

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Количество пассажирских поездов в сообщении между Россией и Белоруссией увеличится с 13 апреля 2021 года, а с 30 апреля между Москвой и Минском начнут курсировать две пары пятивагонных "Ласточек" в премиальной комплектации. Об этом говорится в официальном Telegram-канале "Российских железных дорог" (РЖД).

По данным РЖД, в расписание вернется поезд № 7/8 сообщением Москва - Брест формирования Федеральной пассажирской компании, который будет курсировать через день. В первый рейс после длительного перерыва он отправится из Москвы 13 апреля, из Бреста - 14 апреля. Кроме того, с 13 апреля возобновят курсирование поезда формирования Белорусской железной дороги: № 52/51 Брест/ Минск - Санкт-Петербург (ежедневно с 13 апреля из Бреста и с 14 апреля - из Санкт-Петербурга), № 4/3 Брест - Москва (через день с 13 апреля из Бреста и с 14 апреля - из Москвы), № 302/301 Минск/Гомель - Адлер (один раз в 4 дня с 27 апреля из Минска и с 29 апреля - из Адлера). Поезд № 2/1 сообщением Минск - Москва, вернувшийся в расписание с 8 февраля 2021 г. и курсировавший через день, с 13 апреля будет курсировать ежедневно. Продажи билетов на эти поезда откроются в ближайшее время, уточняют в РЖД.

"Ласточки" будут ходить дважды в день, отправляясь и прибывая по зеркальному расписанию.

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин ранее обсудили возобновление полноформатного транспортного сообщения между странами, сообщало агентство БелТА.

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