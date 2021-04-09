Меняйло призвал разработать индивидуальную программу развития для Северной Осетии

"Необходимо, на мой взгляд, сегодня разработать индивидуальную комплексную программу социально-экономического развития. Правительством Российской Федерации было принято решение по десяти регионам. Прошу вашего поручения, Владимир Владимирович, включить дополнительно Республику Северная Осетия - Алания для разработки такой индивидуальной комплексной программы", - сказал он.

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Сергей Меняйло, который занял пост временно исполняющего главы Северной Осетии, попросил президента РФ Владимира Путина включить республику в число регионов с индивидуальной комплексной программой социально-экономического развития. Об этом он заявил во вторник во время видеоконференции с участием главы государства.

В ответ Путин пообещал, что федеральный центр поддержит Меняйло в его работе на посту врио главы республики.

"Через месяц-полтора увидимся, расскажете о том, как вы входите в дело. И со своей стороны будем делать все для того, чтобы вас поддержать", - обратился глава государства к Меняйло.

По словам Путина, Северная Осетия "всегда была форпостом России в этом регионе". "Самое главное ее достояние - это, конечно, люди: талантливые, трудолюбивые и очень мужественные. Это исторически так все сложилось", - сказал президент РФ. Он отметил также очень высокий уровень образования в республике. Как подчеркнул глава государства, с опорой на эти фундаментальные вещи нужно добиваться результатов, которые стоят перед новым врио главы региона.

Меняйло заявил, что готов через месяц представить конкретные предложения по основным направлениям развития республики. По его словам, потенциал у республики есть. "Само географическое положение, климатические условия, наличие рекреационных зон, наличие природных ресурсов и запасов дают возможность развивать направления, в частности санаторно-курортное направление, туризм, агропромышленный комплекс", - заявил врио главы Северной Осетии.

Он отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией выявила слабые места в системе здравоохранения. "Эти направления станут приоритетными, основными в работе органов власти Республики Северная Осетия - Алания. В совокупности с реализацией национальных проектов это может дать возможность устойчивого социально-экономического развития республики", - добавил врио главы республики.

Он подчеркнул, что Северная Осетия является его малой родиной и что он никогда не терял связь с регионом. "Поэтому знаю обстановку в республике, знаю ее состояние, знаю потенциал, который есть. И, естественно, те проблемы, которые есть. Спасибо за оказанное доверие", - отметил Меняйло.