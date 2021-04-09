Профицит внешней торговли в январе - марте сократился на 26,28%

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Профицит внешней торговли России по итогам января - марта 2021 года снизился на 26,28% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил $24,4 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.

По итогам отчетного периода 2020 года профицит внешней торговли РФ составлял $33,1 млрд.

Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь - март 2021 года снизился, по предварительной оценке ЦБ РФ, на 34,81%, до $11,8 млрд.

По итогам трех месяцев 2020 года показатель находился на уровне $18,1 млрд. Регулятор пояснил, что "в отчетном периоде банки и прочие секторы увеличили иностранные активы при практически не изменившихся обязательствах перед нерезидентами".

В 2020 году чистый вывоз капитала из России частным сектором возрос в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом и составил $47,8 млрд.

Положительное сальдо торгового баланса в I квартале 2021 года составило $16,8 млрд, что почти на треть меньше, чем годом ранее.