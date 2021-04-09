ФТС увеличила перечисления в бюджет в I квартале на 12%

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России увеличила перечисления в бюджет в I квартале 2021 года на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,33 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении ФТС РФ.

"В I квартале 2021 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 1 329,9 млрд рублей. Достигнутый фискальный результат на 26,4% превысил прогнозное задание. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых ФТС России, увеличилась на 12% или 142 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рост демонстрируют ненефтегазовые доходы, на долю которых приходится более 69% всей суммы перечислений за I квартал 2021 года.

По данным ФТС, основной вклад в формирование доходов от внешнеэкономической деятельности вносят платежи, взимаемые при импорте товаров. "Их поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились почти на 27,5% и составили 920,9 млрд рублей. Рост платежей, взимаемых при импорте, сопряжен с увеличением стоимостных объемов ввоза товаров на 21%", - говорится в сообщении.

При этом тренды поступлений таможенных платежей, взимаемых при экспорте товаров, в текущем году обусловлены ростом объемов экспорта углеводородов и мировых цен на нефть и газ природный. "В I квартале 2021 года, в условиях налогового маневра, сумма нефтегазовых доходов, администрируемых ФТС России, составила 373,4 млрд рублей, что почти на 42% больше прогнозного задания", - говорится в сообщении ФТС.