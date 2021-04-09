"Объединенная зерновая компания" увеличила прибыль более чем в 40 раз

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Объединенной зерновой компании" (ОЗК) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2020 году составила 2,2 млрд руб. против 53,1 млн руб. годом ранее. Об этом говорится в отчете компании. Таким образом, прибыль выросла в 41,5 раза.

Выручка за прошлый год увеличилась в 2 раза, до 64,5 млрд руб., валовая прибыль выросла на 36,8%, до 7,8 млрд руб., EBITDA - в 4 раза, до 4,1 млрд руб. В отчете также сообщается о том, что в 2020 году группа ОЗК начислила и выплатила дивиденды Росимуществу в размере 196,5 млн руб. против 737 млн руб. дивидендов в 2019 году.

ОЗК, созданная в 2009 году, является государственным зерновым оператором и агентом по проведению государственных закупочных и товарных интервенций. Компания также выполняет функции по организации сохранности зерна государственного интервенционного фонда и его реализации по распоряжениям Минсельхоза и правительства.