Суд утвердил штраф в 1,3 млрд руб. для "Нижнекамскнефтехима" за нарушения на рынке каучука

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Республики Татарстан утвердил штраф в размере 1,3 млрд рублей для компании "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ), назначенного ФАС за нарушения на рынке синтетических каучуков. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы.

"В апреле 2021 года Арбитражный суд Республики Татарстан принял решение установить для НКНХ штраф в размере 1,29 млрд рублей путем исключения НДС из штрафа, назначенного ФАС России", - сообщили в ведомстве.

По данным ФАС, "Нижнекамскнефтехим" пытался обжаловать постановление ФАС России в судах трех инстанций, однако все они поддержали позицию антимонопольного органа.

"Компания нарушила антимонопольное законодательство при заключении договоров на поставку синтетических каучуков: навязывала невыгодные условия, устанавливала различные цены на один и тот же товар и создавала дискриминационные условия", - отмечается в сообщении ведомства.

В ФАС напомнили, что в июле 2020 года за нарушение антимонопольного законодательства "Нижнекамскнефтехим" был назначен административный штраф в размере 1,5 млрд рублей. "Сложность дела заключалась в расчете точного размера штрафа исходя из выручки НКНХ от реализации синтетических каучуков определенных марок. В ответ на неоднократные запросы ФАС компания не предоставила данные о размере выручки. В связи с этим служба сделала запросы потребителям компании о сумме перечисленных средств за приобретенные у компании каучуки", - указывают в ФАС.

Кроме того, в августе 2019 года антимонопольная служба признала ПАО "Нижнекамскнефтехим" нарушившим закон о защите конкуренции. Компания навязывала невыгодные условия, устанавливала различные цены на один и тот же товар и создавала дискриминационные условия при заключении договоров на поставку синтетических каучуков с ООО "ТД Кама", входящим в группу компаний "Татнефть", отметило ведомство.

ТАСС пока не располагает комментарием НКНХ.