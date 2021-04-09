Власти Китая сформулировали новые меры по дальнейшему открытию рынка Хайнаня

ХАЙКОУ /Китай/, 9 апреля. /ТАСС/. Правительство Китая объявило о принятии специальных мер, нацеленных на дальнейшее открытие рынка южной провинции Хайнань в рамках проекта построения свободного торгового порта. Согласно представленному Госкомитетом по делам развития и реформ КНР документу, они затронут такие направления, как фармацевтика, финансы, онлайн-игры и транспортные средства на альтернативных источниках энергии, сообщил местный ресурс "Наньхайван".

Разработанная программа состоит из "22 шагов", которые, как убеждены власти, будут способствовать дальнейшему развитию производства, продвижению ключевых направлений с явными преимуществами в целях создания свободного торгового порта, отвечающего самым высоким стандартам, отметил ресурс. К предложенным шагам относятся поддержка онлайн-продажи рецептурных лекарственных препаратов, содействие развитию сектора онлайн-игр, а также дальнейшее расширение программы строительства зарядных станций для электромобилей в провинции и продвижение технологий беспилотного вождения. Новые меры включают стимулирование инновационного развития китайского высокотехнологичного медицинского оборудования, расширение доступа на рынок фармацевтических компаний и стимулирование работы на Хайнане финансовых институтов.

1 июня прошлого года власти Китая представили программу развития свободного торгового порта на Хайнане, которая предусматривает превращение провинции в специальную таможенную зону. Правительство страны рассчитывает в целом завершить создание свободного порта к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.