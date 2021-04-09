Эксперты: программа "креативной индустриализации" может улучшить креативную экономику РФ

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Запуск в России программы "креативной индустриализации" позволит в ближайшие пять лет добиться трехкратного роста сегмента креативной экономики. Таким мнением с ТАСС в пятницу поделились члены правления Федерации креативных индустрий (ФКИ).

"Важно запустить процесс форсированного наращивания креативного потенциала в стране. Этот процесс, по сути, означает "креативную индустриализацию", - считает гендиректор ФКИ Игорь Намаконов.

Члены федерации полагают, что "креативная индустриализация" подразумевает фокус на проведении регулярных полевых исследований, совершенствовании инфраструктуры креативного предпринимательства, инвестициях в креативные индустрии, образовании в творческом бизнесе и популяризации креативного предпринимательства.

Член правления ФКИ, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский уверен, что творческому бизнесу и органам государственной власти удастся начать совместную работу уже в ближайшее время.

"Возможность быстрого наращивания в России творческого и креативного потенциала не вызывает сомнения, однако его конверсия в экономические результаты совершенно недостаточна - доля креативных индустрий в ВВП страны сейчас составляет лишь 2,3%. Правильное восприятие государством роли и значения креативных индустрий позволит совместно с их профессиональными участниками обеспечить системную настройку институциональных механизмов", - полагает Кричевский.

В состав Федерации креативных индустрий в настоящее время входит более 20 организаций, в числе которых - профессиональные ассоциации, творческие союзы, исследовательские и консалтинговые центры, компании креативного бизнеса. Среди участников Федерации - Ассоциация союзов писателей и издателей России, Институт национальных проектов, Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Союз композиторов России, другие объединения творческих профессий и креативных направлений бизнеса и другие участники.