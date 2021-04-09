Путин и Эрдоган выступили за восстановление транспортной инфраструктуры Южного Кавказа

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган высказались за активизацию работы по восстановлению транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе. Как сообщает в пятницу пресс-служба Кремля, эта тема затрагивалась во время телефонного разговора двух лидеров.

"Затронута проблематика урегулирования в Нагорном Карабахе. Владимир Путин информировал президента Турции об итогах недавних контактов с лидерами Армении и Азербайджана. Выражено обоюдное мнение о необходимости активизации работы по восстановлению транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе", - говорится в сообщении пресс-службы российского президента.

Эрдоган, по данным Кремля, высоко оценил шаги России по обеспечению дальнейшей стабилизации обстановки в регионе, а также шаги по поступательной реализации трехсторонних заявлений глав России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. Стороны также договорились продолжить "плодотворный российско-турецкий диалог в самых различных форматах".

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября 2020 года, там начались активные боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Путин, Пашинян и Алиев 9 ноября прошлого года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. После ввода миротворцев ситуация стабилизировалась, десятки тысяч жителей Карабаха, оставивших свои дома во время боевых действий, вернулись назад при поддержке миротворческого контингента.

11 января по итогам встречи в Москве Путина, Алиева и Пашиняна было подписано совместное заявление о новых инфраструктурных проектах в Нагорном Карабахе, реализацию которых стала курировать трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров.